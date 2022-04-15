Перенесший гипертонический криз Александр Васильев рассказал о самочувствии

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Историк моды Александр Васильев признался, что с ним в начале месяца случился гипертонический криз, однако его состояние стабилизировалось.

— Я прошел курс терапии. Это было на нервной почве. Температуры никакой, головокружения нет, сердце работает нормально, — приводит слова Васильева Пятый канал.

По словам ведущего «Модного приговора», у него наблюдаются повышенное давление и аритмия.

Стилист добавил, что отказался от госпитализации. В настоящее время, по словам Васильева, он лечится под наблюдением специалистов Московского кардиологического научного центра.

В феврале, став героем YouTube-шоу «Эмпатия Манучи», Александр Васильев сообщил, что приобрел для себя место на Троекуровском кладбище в Москве, где покоятся его родители. Телеведущий заявил, что не боится смерти. По его словам, за свою жизнь он успел сделать очень много. Также стилист рассказал, что уже успел составить завещание, однако гроб еще не покупал. Несмотря на подготовку к смерти, он признался, что планирует дожить до ста лет.