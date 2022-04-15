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Волочкова объяснила «феномен» своей привлекательности для мужчин

Анастасия Колоскова

Общество
Волочкова объяснила «феномен» своей привлекательности для мужчин
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Балерина Анастасия Волочкова резко высказалась по отношению к хейтерам, которые ее критикуют, и заявила, что «феномен» ее успеха как женщины и человека заключается в искренности.

— Вам не дает покоя тот факт, что я — Анастасия Волочкова и что у меня все прекрасно. Многие не могут простить успеха, красоты, славы. Мой феномен и личного успеха, и моего успеха у мужчин, и вообще в стране, у детей — везде, знаете он в чем? Я — настоящий человек, искренний. Мне нечего скрывать, поверьте, — цитирует артистку «Газета.Ru».

Балерина уверена, что злопыхатели просто завидуют ее радости и популярности у мужчин. Она заверила, что негативные комментарии в свой адрес вызывают у нее только смех.

Несколько дней назад Волочкова призналась, что воссоединилась с бывшим возлюбленным по имени Олег ради совместной поездки в Санкт-Петербург. До этого бывшая прима Мариинского театра активно проводила время со своим избранником по имени Дмитрий. Пара вместе посещала спортивный зал, но позже звезда поделилась фотографией, где ее на руках держит некий Игорь Петроченко.

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