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Собянин рассказал о финансовой поддержке технологических компаний Москвы

Георгий Соланович

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Собянин рассказал о финансовой поддержке технологических компаний Москвы
Фото: roscongress / Евгений Реутов

Столица оплатит расходы участников Московского инновационного кластера на патентование за рубежом для защиты отечественных изобретений на международном рынке. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, на финансовую поддержку могут претендовать малые и средние предприятия бизнеса, научные организации и вузы. Собянин подчеркнул, что Москва сможет покрыть до 70 процентов расходов, но не более двух миллионов рублей на одно изобретение. Подать заявку можно до 1 декабря 2022 года.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин добавил, что ваучер на услуги патентования изобретения будет выдаваться только при 30-процентном софинансировании со стороны заявителя и наличии подтвержденного сотрудничества с зарубежными патентными поверенными, передает официальный сайт мэра Москвы.

Мэр города также отметил, что инновационные компании столицы могут получить грант до 100 миллионов рублей на развитие производства необходимых товаров в сфере импортозамещения в условиях санкций.

— К участию в конкурсе приглашаются компании, зарегистрированные в качестве юридического лица или ИП не менее года. Победители конкурса грантов могут компенсировать до 50 процентов расходов за три года — начиная с 1 января 2022 года. Для ускоренного развития проекта предусмотрен аванс в размере 25 процентов от суммы гранта, — уточнил Собянин.

Подать заявку можно до 1 июня 2022 года, резюмировал мэр в своем Telegram-канале.

13 апреля сообщалось, что сервисом автоматического подбора мер поддержки за первую неделю его работы воспользовались почти 20 тысяч предпринимателей.

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