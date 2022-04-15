Собянин открыл реконструированный онкохирургический корпус ГКОБ № 1

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 15 апреля, открыл после реконструкции и капитального ремонта хирургический корпус № 7 клинической онкологической больницы (ГКОБ) № 1.

— Мы провели реконструкцию практически всех корпусов, сегодня мы завершаем эту работу. Клиника получает новое рождение: здесь есть все — начиная от первоклассной лаборатории, амбулаторно-диагностического и хирургического центров, центров для химиотерапии и других, — заявил он на открытии медучреждения.

По словам главы города, после реконструкции в онкохирургическом корпусе клинической онкологической больницы №1 появились возможности проводить все виды операций и оказывать онкологическую помощь на мировом уровне.

— Здесь есть все, начиная от первоклассной лаборатории, амбулаторно-диагностического центра, хирургического центра, центра для химиотерапии и так далее, — добавил Сергей Собянин.

Как сообщает пресс-службы мэра и правительства Москвы, реконструкция и капитальный ремонт корпуса №7 начались в июле 2020 года и были завершены в апреле текущего года. В рамках работ были выполнены частичная перепланировка помещений, устройство вентилируемого фасада, замена окон и дверей, устройство инженерных систем, благоустройство прилегающей территории.

В корпусе расположены круглосуточный и дневной химиотерапевтические стационары, отделения общей, абдоминальной и торакальной онкологии, онкоурологии, реанимации и интенсивной терапии, рентгенохирургических методов диагностики и лечения, клинико-диагностическая лаборатория и операционный блок. Всего развернуто 150 круглосуточных коек, а также койки дневного пребывания, реанимационные и койки пробуждения. Для оснащения корпуса №7 было закуплено более 2,5 тысячи единиц современного медицинского оборудования и мебели.

Помимо этого, мэр сообщил, что столица оплатит расходы участников Московского инновационного кластера на патентование за рубежом для защиты отечественных изобретений на международном рынке.

По его словам, на финансовую поддержку могут претендовать малые и средние предприятия бизнеса, научные организации и вузы.