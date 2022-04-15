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Началось устройство кровли здания скоропомощного стационарного комплекса больницы имени Филатова

Араз Салехов

Город
Началось устройство кровли здания скоропомощного стационарного комплекса больницы имени Филатова
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Вешняковская улица Карта всех событий

В столице начались работы, связанные с устройством кровли здания скоропомощного стационарного комплекса больницы имени О. М. Филатова. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Началось устройство кровли здания скоропомощного стационарного комплекса больницы им. О. М. Филатова. Продолжаются работы по отделке помещений, монтажу фасадов и остеклению. Общая готовность комплекса на улице Вешняковской составляет 47 процентов. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в этом году, — заявил он.

В комплексе будут расположены шесть разнопрофильных операционных. Общая площадь здания составит порядка 15 тысяч квадратных метров.

Помимо этого, глава столичного департамента отметил, что для пациентов и персонала медицинского учреждения будет предусмотрено удобное зонирование помещений.

Также стало известно, что в столице в рамках реализации программы реновации продолжают строиться 163 дома.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что 225 объектов площадью свыше 4,2 миллиона квадратных метров находятся на стадии проектирования.

В пятницу, 15 апреля, Рафик Загрутдинов заявил о ходе реконструкции Шелепихинской набережной. Проект предусматривает ремонт и возведение 11 километров дорог, в том числе строительство четырех эстакад общей протяженностью около одного километра.

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