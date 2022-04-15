Бастрыкин поручил СК расследовать обстоятельства минирования плотины в ДНР

Фото: СК РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства минирования плотины в Донецкой народной республике. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщили в пресс-службе СК.

— В соответствии с поручением главы ведомства следствие примет меры к установлению обстоятельств произошедшего, а также командиров украинских подразделений, которые принимали решение о минировании плотины, несмотря на очевидную угрозу гражданскому населению, — отмечается в сообщении.

По данным Следственного комитета, украинские националисты заминировали плотину на водохранилище Углегорской теплоэлектростанции на реке Лугань в Светлодарске в ДНР. Эти действия могут привести к затоплению нескольких населенных пунктов, общая численность населения которых составляет более 15 тысяч человек. Кроме того, это угрожает безопасности мирного населения, отмечает ТАСС.

14 апреля начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о том, что украинские националисты заминировали плотину водохранилища Углегорской теплоэлектростанции в Донецкой народной республике. По его слова, после ухода воды на всей территории затопления система жизнеобеспечения населения будет повреждена. Это приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки, а также к распространению инфекционных заболеваний в Бахмутском районе.

Ранее сообщалось о том, что российская армия освободила Завод имени Ильича в Мариуполе от националистических батальонов. Освобождение объекта от нацбатов осуществлялось совместно с силами Народной милиции ДНР.