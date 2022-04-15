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«Сберавтотех» запустил тестирование беспилотных перевозок пассажиров в Москве

Лейла Алиева

Технологии
«Сберавтотех» запустил тестирование беспилотных перевозок пассажиров в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Дочерняя компания Сбера «Сберавтотех» в тестовом режиме запустила беспилотные перевозки пассажиров. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщила пресс-служба компании.

— Весной 2022 года компания приступила к очередному этапу — тестированию сервиса беспилотной перевозки пассажиров. Беспилотники курсируют между инжиниринговым центром SberAutoTech и станцией МЦК «ЗИЛ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент сервис доступен только сотрудникам компании, но в дальнейшем планируется расширить географию маршрутов для внешних пользователей. Автомобили будут перемещаться полностью в автономном режиме с учетом дорожной ситуации. На водительском месте будет находиться инженер-испытатель, однако его взаимодействие с пользователями сведено к минимуму. Заказать такое такси можно будет с помощью специального приложения для смартфона и смарт-дисплея SberPortal, передает ТАСС.

11 января в дептрансе столицы рассказали о программе запуска беспилотного такси в Москве. В ведомстве отметили, что специалисты планируют внедрить беспилотные автомобили в районе Ясенево.

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