Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, городской округ Балашиха, Николо-Архангельское кладбище Карта всех событий

Автобусы №706 и 760 сменят маршрут в дни массового посещения Николо-Архангельского кладбища. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— В дни массового посещения Николо-Архангельского кладбища меняются маршруты 706 и 760, — говорится в сообщении.

Смена маршрутов произойдет 17, 24 апреля и 1 мая.

Так, в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» отметили, что вместо Реутовской улицы автобусы №706 в обе стороны едут через улицу Старый Гай. Пассажирам предлагают пользоваться остановками на улицах Старый Гай или Вешняковская. Также они могут пересесть на маршрут №208, доехав до станции метро «Рязанский проспект».

Более подробная информация об изменениях описана на предоставленной фотокарточке.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Также стало известно, что автобусные маршруты № 226 и 630 временно изменятся с 5 февраля в связи со строительством новой станции Московских центральных диаметров (МЦД).

В частности, с 5 февраля у станции «Очаково» посадка пассажиров будет совмещена с высадкой и осуществляться на противоположной стороне улицы Пржевальского. Кроме того, в маршруте автобусов № 226 и 630 в направлении станции метро «Озерная» появится новая остановка — «Улица Марии Поливановой»