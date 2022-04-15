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Путин заработал 10,2 миллиона рублей за 2021 год

Евгений Белоусов

Общество
Путин заработал 10,2 миллиона рублей за 2021 год
Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Доход президента России Владимира Путина в 2021 году составил 10 202 616 рублей. Об этом говорится в его декларации о доходах, расходах и имуществе, опубликованной на официальном сайте Кремля в пятницу, 15 апреля.

Это на 207,9 тысячи рублей больше, чем годом ранее. Тогда Путин задекларировал доход в 9 994 000 рублей. Однако больше всего президент заработал в 2017 году — более 18,7 миллиона рублей, но эта сумма учитывала также и средства от продажи земельного участка в 15 соток.

Перечень имущества президента в декларации не изменился. В его собственности все еще квартира площадью 77 квадратных метров и гараж площадью 18 квадратных метров, а также две «Волги» ГАЗ М21, внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф». В пользовании главы государства также квартира в 153,7 квадратных метра и гаражное место на 18 квадратных метров. Уточняется, что вся собственность президента находится на территории России, говорится в документе.

До этого Путин поручил добиться снижения уровня бедности населения и неравенства граждан по доходам в 2022 году. Также он поручил правительству представить предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных выплат, зарплат бюджетников, МРОТ и прожиточного минимума.

Кроме того, Путин пообещал присвоить своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко звание полковника. Однако он подчеркнул, что глава Белоруссии вряд ли нуждается в воинских званиях других государств. По его словам, белорусский президент сам «большой начальник», который верно служит своему народу. Воинские же звания, добавил Путин, прежде всего нужны военным.

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