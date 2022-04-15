Гадалка выманила у женщины 900 тысяч рублей за снятие порчи

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Мошенница выманила крупную сумму денег под видом оказания экстрасенсорных услуг. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщили в пресс-службе МВД по Чувашской Республике.

По данным ведомства, в полицию обратилась 49-летняя гражданка. Она рассказала, что в интернете увидела сеансы онлайн-гадания на картах Таро и обратилась к предсказательнице за личной консультацией.

В переписке гадалка сообщила ей, что нужно срочно снимать порчу, и запросила за это определенную сумму. Кроме того, женщина оказывала пострадавшей еще ряд экстрасенсорных услуг. По итогам общения провидица выманила у потерпевшей 900 тысяч рублей и больше не выходила на связь.

Оперативникам удалось задержать подозреваемую — 42-летнюю жительницу Сочи. Вскоре она была доставлена в отдел полиции Новочебоксарск. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигурантке избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

8 апреля стало известно о криминальной схеме лжегадалки из Тюмени. Злоумышленница запугивала пожилых женщин порчей, снять которую предлагала за деньги. Если жертвы соглашались, подозреваемая убеждала их впустить ее домой, чтобы провести обряд и избавить жилище от плохой энергетики. Для церемонии ей были необходимы все деньги и золотые украшения в квартире. Уходя, она забирала «реквизит» с собой.