Автобусную остановку у станции метро «Теплый стан» перенесут в дни массового посещения кладбищ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Калужско-Рижская линия, метро Тёплый Стан Карта всех событий

Автобусную остановку у станции столичного метрополитена «Теплый стан» переносят в дни массового посещения кладбищ. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В дни массового посещения кладбищ переносятся остановки у метро «Теплый стан», — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Смена местоположения остановок произойдет 17, 24 апреля, а также 1 и 3 мая. В Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» отметили, что остановки перенесут к седьмому и девятому выходам станции «Теплый стан» вместо шестого и четвертого.

Помимо этого, стало известно, что автобусы № 706 и 760 сменят маршрут в дни массового посещения Николо-Архангельского кладбища.

Уточняется, что вместо Реутовской улицы автобусы № 706 в обе стороны едут через улицу Старый Гай. Пассажирам предлагают пользоваться остановками на улицах Старый Гай или Вешняковская. Также они могут пересесть на маршрут № 208, доехав до станции метро «Рязанский проспект».