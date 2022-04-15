Собянин: Около 250 миллионов результатов медицинских исследований загружено в ЕМИАС

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Около 250 миллионов результатов исследований загрузили в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Десять лет назад мы начали работать над созданием единой цифровой платформы здравоохранения. Она кардинально изменила качество работы с пациентами. Электронная медкарта, онлайн-запись на прием, электронные рецепты и десятки других сервисов — все это работает на базе ЕМИАС. Благодаря централизованному лабораторному сервису, например, в систему загружено около 250 миллионов результатов исследований, — отметил глава города.

Также мэр добавил, что на сегодняшний день все этапы лабораторной диагностики автоматизированы. Время получения результатов сократилось вдвое. Кроме того, теперь все данные пациентов доступны врачам онлайн. Подобное позволяет повышать скорость диагностики и лечения, написал глава города в своем Telegram-канале.

Помимо этого, Сергей Собянин заявил, что столица оплатит расходы участников Московского инновационного кластера на патентование за рубежом для защиты отечественных изобретений на международном рынке.

По его словам, на финансовую поддержку могут претендовать малые и средние предприятия бизнеса, научные организации и вузы.