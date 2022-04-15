Организаторов нелегальных гонок в Нижнем Новгороде привлекли к ответственности

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Нижегородские полицейские установили участников нелегального заезда на Гребном канале. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным ведомства, 14 апреля в интернете некто опубликовал видео нелегальных гонок на набережной Гребного канала в Нижегородской области.

По данному факту ГИБДД организовала проверку. Номера автомобилей участники скрыли, но полицейские установили их личности и доставили в отдел.

В отношении одного из водителей составлено три протокола об административном правонарушении: за управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков; нарушение ПДД и правил остановки.

В отношении второго нарушителя составлено два административных протокола: за управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков и нарушение ПДД.

В отношении третьего гонщика составлен протокол о нарушении правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона.

Общая сумма штрафов, наложенная на гонщиков, составила 17 500 рублей.