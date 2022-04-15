Россия объявила 18 сотрудников представительства ЕС в Москве персонами нон грата

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В ответ на высылку российских сотрудников из постпредства при Евросоюзе правительство РФ объявляет персонами нон грата 18 сотрудников представительства ЕС в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ в пятницу, 15 апреля.

— С российской стороны заявлено об ответственности ЕС за последовательное разрушение создававшейся десятилетиями архитектуры двустороннего диалога и сотрудничества. Указано на необходимость неукоснительного соблюдения Евросоюзом требований Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, — говорится в сообщении.

Соответствующую ноту в министерстве вручат главе представительства ЕС в Москве Маркусу Эдереру уже в ближайшее время. Признанные персонами нон грата сотрудники должны будут покинуть территорию России, уточнили в МИД.

Шесть российских дипломатов были объявлены персонами нон грата во Франции, по этому поводу во французский МИД был вызван представитель российского посольства. Уточняется, что объявленные персонами нон грата дипломаты якобы действовали под прикрытием и вели шпионскую деятельность.

4 апреля французское правительство решило выслать из страны дипломатов РФ, чьи действия якобы идут вразрез с безопасностью государства. В МИД Франции добавили, что действия Парижа являются частью общеевропейского подхода. Сообщалось, что высылке подлежат 30 сотрудников дипломатической миссии.