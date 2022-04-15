Медведев: России необходимо тщательно отслеживать приток мигрантов

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В России необходимо использовать новые меры для более тщательного отслеживания потока мигрантов в РФ. Об этом в пятницу, 15 апреля, заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

— Новые меры должны более тщательно контролировать приток мигрантов в страну, чтобы проще было получить все необходимые сведения о каждом иностранце, который пересек границу, собирается жить, работать в нашей стране, — отметил он.

По словам заместителя председателя Совбеза, эту работу могут помочь усовершенствовать современные цифровые технологии. Для обеспечения национальной безопасности страны очень важное значение имеет информация о деятельности мигрантов, об их биографических данных и иных сведениях персонального характера.

Медведев уверен — в условиях санкционного давления и недружественных действий в отношении нашей страны противодействие нелегальной иммиграции является борьбой с распространением экстремизма и преступности, передает ТАСС.

До этого эксперт рассказал, какую работу могут найти беженцы из Донбасса в России. По его словам, трудоустроиться могут не только узкопрофильные специалисты. Кроме того, люди способны найти работу по смежной специальности или заняться новым видом деятельности, который не требует продолжительного обучения. Например, можно попробовать поработать водителем такси, заключил Коженов.