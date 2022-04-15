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Более 20 миллионов поездок совершено на маршрутах «Мострансавто» между столицей и Подмосковьем

Араз Салехов

Город
Более 20 миллионов поездок совершено на маршрутах «Мострансавто» между столицей и Подмосковьем
Фото: mostransavto.ru

С начала 2022 года пассажиры совершили более 23,2 миллиона поездок на маршрутах «Мострансавто» между областью и Москвой. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

— С начала 2022 года пассажиры совершили на межрегиональных маршрутах более 23,2 миллиона поездок. Чаще всего жители и гости Подмосковья пользовались услугами маршрутов № 344 «Химки (платформа Левобережная) — Москва (метро «Ховрино»)», № 501 «Люберцы (микрорайон Турист) — Москва (метро «Выхино»)» и №17 «станция Реутово — Москва (метро «Новогиреево»)». На них зарегистрировано свыше 1,2 миллиона, более 806 тысяч и 747 тысяч поездок соответственно, — говорится в сообщении.

При этом «Мострансавто» обслуживает более 140 маршрутов, которые связывают область и Москву, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно, что с начала текущего года горожане совершили свыше 900 миллионов поездок на московском транспорте. Москвичи воспользовались поездами столичного метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) 571 миллион раз, трамваем — 43 миллиона, наземным транспортом — 261 миллион, Московскими центральными диаметрами (МЦД) — 44 миллиона.

В среду, 13 апреля, Дептранс Москвы сообщил, что системой оплаты по биометрии в столичном метро с начала работы сервиса воспользовались 19 миллионов раз.

Платежные данные пассажиров подземки защищены по общепринятому в мировой индустрии платежных карт протоколу безопасности, а система находится под полным контролем правительства Москвы.

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