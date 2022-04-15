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В Минобороны заявили о предотвращении ударов ВСУ по Каховской ГЭС

Лейла Алиева

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Ситуация в Донбассе
В мире
В Минобороны заявили о предотвращении ударов ВСУ по Каховской ГЭС
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российские Вооруженные силы предотвратили попытку ВСУ нанести ракетный удар по Каховской ГЭС. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

— Утром 15 апреля российскими Вооруженными силами предотвращена попытка киевского националистического режима ракетным ударом нанести поражение Каховской ГЭС имени П. С. Непорожнего. Около 07:00 утра московского времени дивизионом украинской 19-й отдельной ракетной бригады по Каховской ГЭС был нанесен удар двумя тактическими ракетами «Точка-У», — отметил Конашенков.

По словам представителя Минобороны, российские средства ПВО сбили в воздухе обе ракеты, при этом обломки одной из них упали на населенный пункт Новая Каховка. Здание детского сада и жилые дома повреждены, ранения получили женщина и ребенок. Пострадавшим на месте была оказана первая медицинская помощь, передает RT.

16 апреля бойцы Росгвардии совместно с российскими военными отразили атаку неонацистов на Каховскую ГЭС на Украине и взяли объект под охрану. Отражение атаки неонацистов прошло без потерь в личном составе Росгвардии.

9 марта Минобороны России сообщило об атаке на подстанцию, питающую Чернобыльскую АЭС. Нападение совершили украинские националисты, что является крайне опасной провокацией. Российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания.

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