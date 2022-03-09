Минобороны сообщило об атаке на подстанцию, питающую Чернобыльскую АЭС

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На подстанцию, питающую Чернобыльскую АЭС, совершено нападение. Об этом в среду, 9 марта, заявил статс-секретарь — заместитель министра обороны России генерал армии Николай Панков.

По его словам, нападение совершили украинские националисты. Подобное Панков назвал крайне опасной провокацией. Российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания.

— По нашему мнению, это еще раз подтверждает абсолютно целенаправленный и провокационный характер действий националистов, — цитирует его РИА Новости.

До этого официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков рассказал, что украинские диверсанты предприняли попытку совершить провокацию на примыкающей к Запорожской АЭС территории.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.