Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минобороны РФ сообщило о провокации у Запорожской АЭС

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны РФ сообщило о провокации у Запорожской АЭС
Фото: DENAMAX / CC BY-SA 4.0

Украинские диверсанты предприняли попытку совершить провокацию на примыкающей к Запорожской АЭС территории. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

По его словам, в ночь с 3 на 4 марта диверсионная группа напала на мобильный патруль Росгвардии.

Чтобы спровоцировать ответный огонь по зданию, из окон учебно-тренировочного комплекса рядом с АЭС был открыт огонь с применением стрелкового оружия.

Конашенков заявил, что огневые точки удалось подавить с помощью ответного огня.

Он уточнил, что диверсанты также попытались устроить пожар путем поджога тренировочного центра, однако спасатели потушили огонь, передает РИА Новости.

В ночь с 3 на 4 марта представитель пресс-службы Запорожской атомной электростанции (АЭС) на Украине Андрей Туз сообщил, что на территории произошел пожар. Отмечается, что в результате случившегося радиационный фон не был изменен. В целях безопасности на станции отключили один из энергетических блоков.

Затем Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС. Позже в ГСЧС уточнили, что горели 3-й, 4-й и 5-й этажи пятиэтажного учебно-тренировочного комплекса АЭС. В итоге пожар удалось ликвидировать. Информация о пострадавших не поступала.

Читайте также:
Украина провокация АЭС
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Русофобия на марше

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Все мнения
О проекте