Минобороны РФ сообщило о провокации у Запорожской АЭС

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Украинские диверсанты предприняли попытку совершить провокацию на примыкающей к Запорожской АЭС территории. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

По его словам, в ночь с 3 на 4 марта диверсионная группа напала на мобильный патруль Росгвардии.

Чтобы спровоцировать ответный огонь по зданию, из окон учебно-тренировочного комплекса рядом с АЭС был открыт огонь с применением стрелкового оружия.

Конашенков заявил, что огневые точки удалось подавить с помощью ответного огня.

Он уточнил, что диверсанты также попытались устроить пожар путем поджога тренировочного центра, однако спасатели потушили огонь, передает РИА Новости.

В ночь с 3 на 4 марта представитель пресс-службы Запорожской атомной электростанции (АЭС) на Украине Андрей Туз сообщил, что на территории произошел пожар. Отмечается, что в результате случившегося радиационный фон не был изменен. В целях безопасности на станции отключили один из энергетических блоков.

Затем Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС. Позже в ГСЧС уточнили, что горели 3-й, 4-й и 5-й этажи пятиэтажного учебно-тренировочного комплекса АЭС. В итоге пожар удалось ликвидировать. Информация о пострадавших не поступала.