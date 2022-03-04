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Госслужба Украины: Пожар произошел за пределами Запорожской АЭС

Виктория Храменкова

Происшествия
Госслужба Украины: Пожар произошел за пределами Запорожской АЭС
Фото: Википедия

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС. На данный момент там отключен один из энергоблоков.

Так, по состоянию на 3:36 по московскому времени в городе Энергодар на Запорожской АЭС отключен от единой энергосистемы третий энергоблок. Работает только четвертый блок.

— Противопожарное состояние на АЭС в норме. За территорией АЭС в учебно-тренировочном корпусе возникло возгорание, — следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале ГСЧС.

Ранее представитель пресс-службы Запорожской АЭС на Украине Андрей Туз сообщил, что на территории Запорожской АЭС произошел пожар.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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