Госслужба Украины: Пожар произошел за пределами Запорожской АЭС
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС. На данный момент там отключен один из энергоблоков.
Так, по состоянию на 3:36 по московскому времени в городе Энергодар на Запорожской АЭС отключен от единой энергосистемы третий энергоблок. Работает только четвертый блок.
— Противопожарное состояние на АЭС в норме. За территорией АЭС в учебно-тренировочном корпусе возникло возгорание, — следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале ГСЧС.
Ранее представитель пресс-службы Запорожской АЭС на Украине Андрей Туз сообщил, что на территории Запорожской АЭС произошел пожар.
21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.
Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.