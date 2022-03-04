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На Запорожской АЭС произошел пожар

Виктория Храменкова

Происшествия
На Запорожской АЭС произошел пожар
Фото: freeimages.com

На территории Запорожской АЭС произошел пожар. Об этом ночью 4 марта сообщил представитель пресс-службы Запорожской АЭС на Украине Андрей Туз.

— Пожар на атомной электростанции, — сказал он в видеообращении, которое было опубликовано в Telegram-канале станции.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация. В связи с данной ситуацией 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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