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В ГСЧС сообщили, что пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС ликвидирован

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ГСЧС сообщили, что пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС ликвидирован
Фото: Википедия

Пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской атомной электростанции (АЭС) удалось ликвидировать. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщили в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Уточняется, что в результате случившегося никто не пострадал, говорится в Telegram-канале ведомства.

В ночь с 3 на 4 марта представитель пресс-службы Запорожской атомной электростанции (АЭС) на Украине Андрей Туз сообщил, что на территории произошел пожар. Отмечается, что в результате случившегося радиационный фон не был изменен. В целях безопасности на станции отключили один из энергетических блоков.

Затем Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС. Позже в ГСЧС уточнили, что горели 3, 4 и 5 этажи пятиэтажного учебно-тренировочного комплекса АЭС.

По состоянию на 07:20 возгорание в здании около Запорожской АЭС локализовали на площади две тысячи квадратных метров.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на представителя администрации США. Как сообщило агентство AFP, ссылаясь на американского чиновника, Байден и Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг Запорожской АЭС.

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