Госслужба Украины: Пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС локализован

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Пожар в здании около Запорожской АЭС локализовали на площади двух тысяч квадратных метров. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщили в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

— В 05:55 (06:55 по московскому времени) пожар в учебно-тренировочном корпусе (размером 60 на 40 метров) Запорожской АЭС в городе Энергодаре локализован на площади 2 тысяч квадратных метров, — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что к настоящему моменту информации о жертвах и пострадавших не поступало.

В ночь с 3 на 4 марта представитель пресс-службы Запорожской атомной электростанции (АЭС) на Украине Андрей Туз сообщил, что на территории произошел пожар. Отмечается, что в результате случившегося радиационный фон не был изменен. В целях безопасности на станции отключили один из энергетических блоков.

Затем Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС. Позже в ГСЧС уточнили, что горели 3, 4 и 5 этажи пятиэтажного учебно-тренировочного комплекса АЭС.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен созвать экстренное заседание СБ ООН в связи с инцидентом в районе Запорожской АЭС. Об этом он заявил в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.