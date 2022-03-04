СМИ: Зеленский провел разговор с Байденом

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на представителя администрации США.

Известно, что разговор двух глав прошел в четверг, 3 марта.

Как сообщило AFP, ссылаясь на американского чиновника, Байден и Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг Запорожской АЭС.

Ранее представитель пресс-службы Запорожской АЭС на Украине Андрей Туз сообщил, что на территории Запорожской АЭС произошел пожар.

На сегодняшний день 19 стран поставляют на Украину оружие. Об этом в среду, 2 марта, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, еще несколько десятков стран оказывают Украине гуманитарную и финансовую помощь.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.