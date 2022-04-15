Около 37 тысяч «квадратов» недвижимости ввели в эксплуатацию в Зеленограде с начала года

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В период с января по март 2022 года в Зеленограде ввели в эксплуатацию 36,7 тысячи квадратных метров недвижимости. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщила пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

— В Зеленоградском административном округе Москвы в первом квартале 2022 года введено в эксплуатацию около 36,7 тысячи квадратных метров недвижимости, из них жилой площади — 19,5 тысячи квадратных метров, — говорится в сообщении.

Глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, отметил, что социальная инфраструктура округа пополнилась общеобразовательной школой, которая вмещает в себя 1,1 тысячи учеников. Она будет расположена в 17-м микрорайоне Зеленограда. Общая площадь объекта составляет более 17 тысяч квадратных метров, цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого стало известно, что в Зеленограде возведут индустриальный парк по высокотехнологическому производству стройматериалов общей площадью около 36 гектаров.

Инвестор проекта собирается вложить в строительство 14,5 миллиарда рублей.

Во вторник, 12 апреля, глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин рассказал, что за первые три месяца текущего года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) ввели в эксплуатацию почти 760 тысяч квадратных метров жилой недвижимости.