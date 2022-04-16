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Городской Wi-Fi появился в Сиреневом саду и рядом с культурным центром «Рублево»

Полина Долганова

Город
Городской Wi-Fi появился в Сиреневом саду и рядом с культурным центром «Рублево»
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

В Сиреневом саду и на территории рядом с культурным центром «Рублево» заработал городской Wi-Fi.

По словам руководителя проекта «Общегородской Wi-Fi» столичного департамента информационных технологий Александра Харитонова, средняя скорость сети в парках Москвы составляет около 10 мегабит в секунду.

Всего в 53 парках города работает более тысячи точек доступа к бесплатному интернету.

Теперь москвичи смогут экономить мобильный интернет в Сиреневом саду, который расположен между Сиреневым бульваром и Щелковским шоссе, а также в культурном центре «Рублево» на западе Москвы, передали на официальном портале мэра столицы.

Более двух тысяч точек доступа к Wi-Fi доступны для жителей столицы в учреждениях социальной защиты. Об этом рассказал замглавы московского департамента труда и социальной защиты населения Никита Соломин в пятницу, 4 февраля.

Он отметил, что в настоящий момент все центры долголетия, реабилитационно-образовательные учреждения и центры содействия семейному воспитанию в городе предоставляют доступ к беспроводному интернету.

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