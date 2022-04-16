Экс-куратор СБУ раскрыл имена боевиков «Правого сектора»* под Херсоном

Фото: president.gov.ua

Офицер Службы безопасности Украины (СБУ), который в прошлом курировал неонацистскую террористическую организацию «Правый сектор»*, передал российским силовым ведомствам информацию об участниках 12-го запасбатальона добровольческого украинского корпуса организации. Об этом стало известно в субботу, 16 апреля.

Среди них были участники операции, наркоманы и бывшие заключенные.

Батальон располагался в селе Плодовое под Херсоном. Из документов следует, что участниками формирования были около 30 человек.

В документах, переданных бывшим куратором, содержатся паспортные данные и клички членов подразделения, передает РИА Новости.

12 апреля Федеральная служба безопасности России задержала в Подмосковье сторонника запрещенной в РФ украинской экстремистской организации «Правый сектор»*. Отмечается, что задержание проходило в лесном массиве Солнечногорского района. У него изъяли тайник с холодным оружием и тремя самодельными зажигательными устройствами.

*«Правый сектор» — организация признана экстремистской и запрещена в России.