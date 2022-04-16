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Сохранить баланс: нужно ли штрафовать водителей за мелкие нарушения

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Сохранить баланс: нужно ли штрафовать водителей за мелкие нарушения
Фото: depositphotos

Отказ сотрудника ГИБДД штрафовать за мелкие нарушения оправдан в тех случаях, когда это нарушение допускается впервые. В остальных ситуациях игнорирование нарушения может повлиять на безопасность дорожного движения. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоюрист Дмитрий Славнов.

По его словам, если за конкретное нарушение можно выписать предупреждение, инспектору стоит этим ограничиться.

— Если по данной статье предусмотрено предупреждение, нужно выносить предупреждение и вносить его в базу данных инспектора. Если водитель продолжает нарушать, ездить так же, как ездил, и допускать мелкие правонарушения, то потом инспектор сможет посмотреть в базе, что было вынесено предупреждение, и выписывать штраф, — объяснил юрист.

Эксперт отметил, что именно такой подход позволяет сохранить баланс между безопасностью дорожного движения и излишней лояльностью инспекторов по отношению к водителям. По словам собеседника «ВМ», адекватный водитель после первого предупреждения сразу же устранит неисправность.

В некоторых случаях водители будут только благодарны инспектору, если он сообщит им о неисправности, уверен специалист.

— Например, у водителя оторвался брызговик, когда он парковался и заехал задней частью авто на бордюр. Здесь ничего страшного нет: на это нарушение нужно просто указать, потому что водитель может его и не увидеть. Или у него лампочка перегорела. Человека нужно не сразу наказывать, а дать время на устранение неисправности. Многие водители скажут спасибо инспектору, который не выписал штрафа, — рассказал юрист.

Славнов подчеркнул: при некоторых неисправностях использовать автомобиль нельзя. Соответственно, в таких ситуациях нельзя говорить только о предупреждении. В частности, речь идет о неисправности системы ABS, при которой возможны проблемы с тормозами, подчеркнул специалист.

При этом инспекторам не стоит акцентировать свое внимание на каком-то одном нарушении, уверен эксперт.

— Бывает, что инспектор стоит на таком месте, где не проезжают пьяные водители, а ему кровь из носу надо выполнить план. Я против этого: не нужна «палочная» система, при которой необходимо выявить столько-то нарушений. А то, что в приоритете алкоголь? Ну а если нет ни одного пьяного, то куда приоритет деть? Отслеживать нужно все, но за мелкие правонарушения — выносить предупреждение, — заключил специалист.

Сотрудники ГИБДД перестанут штрафовать водителей за мелкие нарушения ПДД, однако будут активно пресекать случаи вождения в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщили в ГУОБДД МВД РФ.

В ведомстве уточнили, что в таких случаях, как, например, отсутствие брызговиков на автомобиле, инспектор может освободить водителя от ответственности и ограничиться предупреждением.

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