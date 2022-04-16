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Россия запретила въезд Борису Джонсону

Полина Долганова

В мире
Россия запретила въезд Борису Джонсону
Фото: flickr/number10gov

Россия запретила въезд британскому премьер-министру Борису Джонсону. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

Также в список тех, кто не сможет пересечь российскую границу, попали глава британского МИД Лиз Трасс и министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Соответствующее решение было принято на фоне антироссийских действий, которые исходят со стороны британского правительства, передает РИА Новости.

В марте Борис Джонсон заявил, что для нанесения максимального экономического ущерба России Великобритания продолжит усиливать санкции против нее. Также Джонсон рассказал, что Британия продолжает обеспечивать Украину оружием.

До этого глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что помощь, которую западная сторона оказывает киевскому режиму, должна быть квалифицирована как соучастие Североатлантического альянса (НАТО) в военных преступлениях.

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