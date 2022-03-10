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«Усилить еще больше»: Джонсон пообещал ужесточить санкции против России

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Усилить еще больше»: Джонсон пообещал ужесточить санкции против России
Фото: flickr/number10gov

Для нанесения максимального экономического ущерба для России, Великобритания продолжит усиливать санкции против нее. Об этом заявил глава британского правительства Борис Джонсон, беседуя с президентом Украины Владимиром Зеленским.

— Премьер-министр обязался еще больше усилить эти санкции в отношении России, чтобы вызвать максимальный экономический эффект, — пишет канцелярия британского премьера.

Также Джонсон рассказал, что Британия обеспечивает Украину оружием.

Ранее Борис Джонсон сообщил, что события на Украине никогда не были и не будут конфликтом НАТО. Также он заметил, что боевые подразделения на территорию республики не направила ни одна из стран — участниц НАТО. Более того, членство в альянсе самой Украины не имела серьезной перспективы в ближайшем будущем.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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