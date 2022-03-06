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Премьер Британии: Происходящее на Украине не было и не будет конфликтом НАТО

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Премьер Британии: Происходящее на Украине не было и не будет конфликтом НАТО
Фото: flickr/number10gov

События на Украине никогда не были и не будут конфликтом НАТО. Об этом в воскресенье, 6 марта, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

— Это не конфликт НАТО, и он не станет таковым, — уточнил он.

Однако премьер добавил, что военную помощь Украине оказывают более двадцати стран, в том числе Соединенное Королевство, передает New York Times.

Джонсон также заметил, что боевые подразделения на территорию республики не направила ни одна из стран — участниц НАТО. Более того, членство в альянсе самой Украины не имела серьезной перспективы в ближайшем будущем.

Также страны НАТО никогда не испытывали враждебности по отношению к гражданам России и не ставили под сомнение величие РФ, резюмировал Джонсон.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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