Путин подписал закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в субботу, 16 апреля, подписал закон о штрафах за сравнение Советского Союза и нацистской Германии. Об этом сообщили на сайте Кремля.

— Федеральный закон принят Государственной думой 6 апреля 2022 года и одобрен Советом Федерации 13 апреля 2022 года, — напомнили в аппарате президента.

14 февраля комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству одобрил к первому чтению законопроект, который предусматривает введение штрафов в размере до 100 тысяч рублей за отождествление роли Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне.

Документом предусматривается штраф для граждан в размере от одной до двух тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

4 марта Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который предусматривает, в частности, введение уголовной ответственности за действия, направленные на дискредитацию использования ВС России, в том числе и за призывы к участию в несанкционированных акциях.