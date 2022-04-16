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Путин поздравил руководство и народ Саудовской Аравии с Рамаданом

Полина Долганова

В мире
Путин поздравил руководство и народ Саудовской Аравии с Рамаданом
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил народ Саудовской Аравии со священным праздником Рамадан в ходе телефонного разговора с наследным принцем страны Мухаммедом Бен Салманом Аль Саудом. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщили на сайте Кремля.

— Владимир Путин поздравил руководство и народ Саудовской Аравии со священным для мусульман месяцем Рамадан, — доложили в аппарате президента.

Политики также обсудили ситуацию вокруг Украины и договорились о продолжении контактов.

В Москве живет несколько миллионов мусульман. Недавно для них и их единоверцев со всего мира начался священный месяц Рамадан. Наравне с Великим постом у православных в нашей стране это одно из самых важных религиозных таинств. В течение 30 дней верующие должны соблюдать пост, ограничивая себя в определенные часы в приеме пищи. О том, как правильно держать уразу и насколько изменились религиозные традиции за долгие годы, «Вечерняя Москва» спросила представителя столичного духовенства.

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