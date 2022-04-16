Около 900 тысяч добровольцев приняли участие в общегородском субботнике в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Порядка 900 тысяч добровольцев приняли участие в общегородском субботнике, среди них имеются школьники и студенты. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в субботу, 16 апреля.

— Около 900 тысяч человек принимают участие в общегородском субботнике. Спасибо всем москвичам, кто, несмотря на погодные условия, находится на праздничном трудовом фронте, — отметил заммэра.

При этом общественное мероприятие контролируется городским штабом. Участникам выдали необходимый инвентарь, с помощью которого они очищают дворы, парки и территории объектов социальной сферы. Около 60 процентов всех запланированных городских работ уже выполнено, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый сообщил, что ежегодный субботник помогает объединять жителей Московской области и воспитывать уважение к своему дому, двору и городу.