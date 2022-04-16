Путин обсудил Украину и ОПЕК+ с наследным принцем Саудовской Аравии

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в субботу, 16 апреля.

— По инициативе саудовской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, — говорится в сообщении.

В ходе разговора они обсудили развитие сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией. Российский лидер и саудовский наследный принц дали положительную оценку совместной работе в формате ОПЕК+, направленной на обеспечение стабильности нефтяного рынка в мире.

В пресс-службе отметили, что был проведен обмен мнениями насчет некоторых тем международной повестки дня. Политики затронули ситуацию вокруг Украины и урегулирование в Йемене, передает телеканал «360».

Также президент России Владимир Путин в ходе разговора с Мухаммедом Бен Салманом Аль Саудом поздравил народ Саудовской Аравии со священным праздником Рамадан.