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Власти Москвы рассказали о новых мерах поддержки бизнеса

Александр Афонин

Город
Власти Москвы рассказали о новых мерах поддержки бизнеса
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Столичные власти на текущей неделе помогли производителям товаров народного потребления и импортозамещающей продукции, технологическим компаниям и стартапам. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 16 апреля.

— На этой неделе город продолжил работу по смягчению последствий санкционного давления для предпринимателей, — говорится в сообщении.

Так, начнет свою работу программа льготного кредитования на инвестиционные цели. Она направлена на наиболее важные для Москвы и жителей проекты в сфере науки, промышленности и информационных технологий.

Они смогут получить льготные кредиты в размере до 300 миллионов рублей. Ставка для среднего бизнеса составит 5,5 процента, а для малого бизнеса — семь процентов.

Разработчики инновационных решений смогут получить гранты для проведения пилотных тестирований. Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил программу льготного онлайн-кредитования для малого и среднего бизнеса, ее конечная ставка составит 13,5 процента.

Максимальный размер кредита — пять миллионов рублей. Отмечается, что отрасль экономики, в которой они работают, не имеет значения.

Предприниматели смогут подать заявку на получение гранта по созданию импортозамещающего производства и частично покрыть расходы на патентование изобретений за рубежом. Столичное правительство также представило гид по мерам поддержки бизнеса в условиях санкций.

Его цель заключается в том, чтобы помочь представителям бизнеса оперативно сориентироваться в принятых мерах поддержки, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о финансовой поддержке технологических компаний Москвы.

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