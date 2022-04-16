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«Я — карьеристка, не мать и не жена»: Ивлеева рассказала, почему все еще одинока

Лала Манушакян

Общество
«Я — карьеристка, не мать и не жена»: Ивлеева рассказала, почему все еще одинока
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Телеведущая Анастасия Ивлеева в своем блоге ответила на вопросы подписчиков о личной жизни.

— У меня сейчас начинаются такие загруженные дни и командировки, что я с трудом выкраиваю время для встреч с мамулей и доберманом Юриком. Тут никакая любовь не выживет. Я встречаюсь с работой! — пояснила блогер.

Она добавила, что не задумывалась на тему создания семьи и ребенка. С появлением добермана Ивлеева почувствовала ответственность за питомца, так как данная порода собак довольно капризна.

— Я — карьеристка, не мать и не жена, — ответила телеведущая в своем Telegram-канале на вопрос о семье.

Известно, что Ивлеева уже состояла в браке с рэпером Элджеем. Однако после трех лет совместной жизни пара решила развестись.

Причиной размолвки стала разница в характерах. Себя она характеризовала как «стремительную» девушку, а исполнителя считала «замедленным».

До этого телеведущая призналась, что часто видится со своим экс-супругом и они «весело проводят время». Звезды видятся так часто, насколько им это позволяют их графики.

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