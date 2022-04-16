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Баскетболисты ЦСКА выиграли регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Лала Манушакян

Спорт
Баскетболисты ЦСКА выиграли регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ
Фото: VK / ПБК ЦСКА

Московский баскетбольный клуб ЦСКА дома одержал победу в заключительном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Его соперником стала белорусская команда «Цмоки-Минск», которая проиграла со счетом 101:54. Известно, что Аллерик Фримен показал лучший результат у хозяев, набрав десять очков.

В команде соперников самым результативным игроком стал Евгений Беляков, набравший 18 баллов. ЦСКА по итогам противостояния занял первое место в турнирной таблице и завершил регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ, одержав девять побед.

«Цмоки-Минск», как уточняется, занял девятое место с тремя победами. 22 апреля начнутся матчи плей-офф, по итогам которых определят будущего соперника столичного клуба.

Команды посоревнуются в четвертьфинале, полуфинале и матче за третье место в серии до трех побед. В финале состоится серия до четырех побед.

Прежде ЦСКА удавалось победить в регулярном чемпионате в сезоне-2018/19. Баскетбольный клуб из Москвы является 11-кратным чемпионом Единой лиги ВТБ. Минская команда «Цмоки-Минск» участвует в Единой лиге ВТБ с 2010 года.

3 апреля столичный ФК ЦСКА сыграл вничью со счетом 2:2 с «Уралом» из Екатеринбурга в матче 23-го тура Российской премьер-лиги.

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