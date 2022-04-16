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Медведев обвинил Госдеп в финансировании фейков о «Единой России»

Лала Манушакян

В мире
Медведев обвинил Госдеп в финансировании фейков о «Единой России»
Фото: Правительство РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев иронично отреагировал на ситуацию с появлением фейкового сайта партии «Единая Россия».

— Фейки создают альтернативную Вселенную. Особенно приятно, что за порцию fake news про «ЕР» платят прямо из Госдепа, — сказал политик.

Он также в шуточной форме поблагодарил за «свежую» идею уничожения спутников Starlink, которые принадлежат американской компании SpaceX. Медведев добавил, что ее «исполнять пока рано», но если такая просьба существует, то ее возьмут на рассмотрение, передает «Царьград».

16 апреля Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт, который якобы принадлежал «Единой России». Известно, что на портале содержалась ложная информация, а также публиковались новости, которые дискредитируют Вооруженные силы РФ, сообщает ТАСС.

11 апреля Медведев заявил, что Россия не станет закрываться от мира «в отместку идиотам». Политик добавил, что власти и профильные организации помогут молодым талантливым музыкантам, режиссерам, художникам и другим представителям творческих профессий в России не выпасть из международной культуры.

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