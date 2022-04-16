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Москвичам рассказали, как обучаются столичные врачи в Сколкове

Александр Афонин

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Москвичам рассказали, как обучаются столичные врачи в Сколкове
Фото: mos.ru / Евгений Самарин
Россия, Москва, Инновационный центр Сколково Карта всех событий

Молодые врачи проходят стажировки и повышают квалификацию в образовательном центре Международного медицинского кластера (ММК). Об этом в субботу, 16 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— С момента открытия центра здесь прошли подготовку более 30 тысяч врачей и медсестер, сотрудники ММК провели свыше 60 образовательных программ и конференций, — говорится в сообщении.

Одна из наиболее инновационных программ центра — тренинги врачей на 48 аппаратах-симуляторах. Они представлены в виде кушеток, на которых лежат пациенты.

На самом деле это роботы, которые выполнены из мягкого силикона и окрашены под цвет тела. Внутри роботов-пациентов расположено множество датчиков, они могут издавать стоны, кашель, а также хрипы.

Подобная практика помогает понять стажеру, как поведет себя настоящий больной. Другой тренажер называется Leonardo VR, он представляет собой стол-экран.

С его помощью молодые специалисты учатся правильно ставить диагнозы и назначать лечение. Внимание уделили и оказанию первой помощи.

Например, в ММК на полу в одном из помещений лежит мужчина с признаками сердечного приступа — это очередной тренажер. В роботе продуманы такие детали, как реакция зрачков на свет, спазм языка и цианоз, передает официальный сайт мэра Москвы.

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