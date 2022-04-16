Более пяти тысяч процедур ЭКО по ОМС проведут в Подмосковье в 2022 году

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Подмосковье врачи проведут женщинам 5500 процедур ЭКО и криопереноса в 2022 году. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова в субботу, 16 апреля.

— Большое внимание правительством региона уделяется системе родовспоможения, и она одна из лучших в стране. ЭКО и криоперенос по ОМС в Подмосковье делают с 2013 года, благодаря этому в наших роддомах появились на свет порядка 14 тысяч детей, — отметила чиновник.

Уточняется, что в рамках ОМС женщинам, которые не могут забеременеть естественным путем, предлагается воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями, передает портал «Подмосковье сегодня».

До этого специалист отдела прав страховщиков Алина Колосова рассказала «Вечерней Москве» об услугах, которые могут получать россияне по полису ОМС. Так, программой предусмотрен общий медицинский массаж, массаж воротниковой области, а также можно воспользоваться процедурой для детей раннего возраста с элементами гимнастики.

Помимо упомянутых видов услуг, пациент вправе рассчитывать и на иные процедуры, за которые в некоторых лечебных учреждениях могут просить заплатить.