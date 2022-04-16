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Андрей Бочкарев: Скоропомощной стационар НИИ им. Склифосовского готов на две трети

Лала Манушакян

Город
Андрей Бочкарев: Скоропомощной стационар НИИ им. Склифосовского готов на две трети
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Большая Сухаревская пл., 3 Карта всех событий

Скоропомощный стационарный комплекс с вертолетной площадкой на территории НИИ им. Склифосовского завершен на 66 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 16 апреля.

— В центре Москвы на территории НИИ им. Склифосовского продолжается строительство скоропомощного стационара. Уже готов конструктив здания, ведется устройство навесного вентилируемого фасада, внутренних и наружных инженерных сетей, а также отделочные работы и благоустройство, — рассказал заммэра.

Он добавил, что комплекс площадью 22,1 тысячи квадратных метров будет рассчитан на 30 коек и сможет принимать за сутки до 200 пациентов, нуждающихся в неотложном лечении. Здание будет соединено с основным корпусом надземным переходом, а на крыше расположится вертолетная площадка для экстренной доставки пациентов, добавил Бочкарев.

Места расположения скоропомощных комплексов выбраны таким образом, чтобы охватить как можно большую часть города и сократить время движения карет скорой помощи. В подобных медицинских учреждениях всегда имеются многофункциональные медицинские наполнения.

До этого Андрей Бочкарев сообщил о готовности лечебно-диагностического комплекса МКНЦ им. Логинова на востоке города более чем на три четверти.

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