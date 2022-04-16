Схема движения на ряде улиц в ЦАО временно поменяется из-за праздников

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Россия, Москва, Лужнецкая набережная Карта всех событий

На нескольких улицах Центрального административного округа (ЦАО) изменится схема движения транспорта из-за спортивных и праздничных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 16 апреля.

Так, 23 апреля с 07:30 до 15:00 будет остановлено движение на участках Лужнецкой и Фрунзенской набережных. При этом 24 апреля с 00:01 до 00:20 закроют участки улицы Петровки, Крапивенского переулка и Петровского бульвара.

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В ночь с 24 на 25 апреля будет перекрыт участок улицы Петровки. Наконец, 1 мая с 00:01 до 23:59 будет закрыт участок Елисеевского переулка. Москвичам стоит быть бдительными и заранее планировать маршруты, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что с 20 апреля из-за проведения дорожных работ ограничат движение на пересечение Ленинградского и Шереметьевского шоссе.

14 апреля сообщалось, что в период с 20 апреля по 6 июля будет ограничено на круглосуточной основе движение на нескольких участках Севастопольского проспекта.