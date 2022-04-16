Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Схема движения на ряде улиц в ЦАО временно поменяется из-за праздников

Александр Афонин

Город
Схема движения на ряде улиц в ЦАО временно поменяется из-за праздников
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва
Россия, Москва, Лужнецкая набережная Карта всех событий

На нескольких улицах Центрального административного округа (ЦАО) изменится схема движения транспорта из-за спортивных и праздничных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 16 апреля.

Так, 23 апреля с 07:30 до 15:00 будет остановлено движение на участках Лужнецкой и Фрунзенской набережных. При этом 24 апреля с 00:01 до 00:20 закроют участки улицы Петровки, Крапивенского переулка и Петровского бульвара.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы
1/3
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
2/3
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
3/3
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В ночь с 24 на 25 апреля будет перекрыт участок улицы Петровки. Наконец, 1 мая с 00:01 до 23:59 будет закрыт участок Елисеевского переулка. Москвичам стоит быть бдительными и заранее планировать маршруты, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что с 20 апреля из-за проведения дорожных работ ограничат движение на пересечение Ленинградского и Шереметьевского шоссе.

14 апреля сообщалось, что в период с 20 апреля по 6 июля будет ограничено на круглосуточной основе движение на нескольких участках Севастопольского проспекта.

Читайте также:
Транспорт Москва Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ле Пен Макрона не опередит

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Переломить ход специальной операции

Все мнения
О проекте