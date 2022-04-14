Движение на нескольких участках Севастопольского проспекта будет ограничено

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Севастопольский проспект, 85 Карта всех событий

Движение на нескольких участках Севастопольского проспекта в период с 20 апреля по 6 июля будет ограничено на круглосуточной основе. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— С 20 апреля по 6 июля в связи с проведением работ по строительству инженерных сетей будет ограничено движение на нескольких участках Севастопольского проспекта, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

В Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» отметили, что движение перекроют на участке с Севастопольского проспекта от дома 85 до дома 85, строение 1.

Помимо этого, стало известно, что ограничение движения произойдет на разных участках улицы Золоторожский Вал. Движение будет перекрыто в период с 20 апреля по 24 декабря.

В среду, 6 апреля, руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что в сентябре текущего года власти столицы собираются открыть движение по всей Северо-Восточной хорде (СВХ) в пределах МКАД.

По его словам, участок от Северной рокады до Алтуфьевского шоссе протяженностью 2,4 километра будет самой длинной эстакадой в городе.