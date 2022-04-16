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Частный детский сад на северо-востоке Москвы получил льготную арендную ставку

Лала Манушакян

Город
Частный детский сад на северо-востоке Москвы получил льготную арендную ставку
Фото: Пресс-служба мэра и правительств Москвы / Максим Мишин
Гольяновская улица дом 7, строение 6 Карта всех событий

Частный детский сад в Басманном районе разместился в здании на Гольяновской улице по программе льготной ставки аренды на 49 лет. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в субботу, 16 апреля.

— Программа «Объекты образования за рубль» действует в Москве с 2013 года по решению Сергея Собянина. По ней город сдает в аренду на специальных торгах помещения для размещения частных образовательных учреждений. После приведения объекта в надлежащий вид для него устанавливают арендную плату — один рубль за квадратный метр в год, — отмечает эаммэра.

Он добавил, что в Москве уже заключено 28 договоров аренды помещений по данной программе. Из них 21 уже перевели на льготную ставку, таким образом арендаторы смогут сэкономить на платежах более 440,2 миллиона рублей.

Площадь детского сада составляет 947,1 квадратных метра. Согласно программе, ежегодная плата в размере 947,1 рубля должна будет выплачиваться в течение 49 лет.

В учебное заведение уже ходят более 30 детей, их обучают по скандинавской системе, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

До этого председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала о возведении детского сада на 300 мест в районе Косино-Ухтомский по адресу Ветлужская улица, дом 4а.

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