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В Подмосковье раскрыли, какие общественные пространства благоустроят в 2022 году

Лала Манушакян

Общество
В Подмосковье раскрыли, какие общественные пространства благоустроят в 2022 году
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Жителям Подмосковья рассказали о планах по благоустройству общественных пространств в 2022 году.

Так, пройдут работы по благоустройству зон отдыха, детской и спортивной площадок в Можайске, в сквере «Черемушки». На территории будут установлены теневые навесы с гамаками и качелями, а также зона тихого отдыха с шахматными столами.

Помимо этого, обустроят сквер около музея-заповедника А. С. Пушкина. Планируются работы по пешеходных дорогам, а также по обустройству детских игровых зон и новой парковки, которую оснастят светильниками и камерами видеонаблюдения.

На аллее В. Ф. Бокова перед центральной площадью в Краснозаводске установят сухой фонтан и теневые навесы с летней библиотекой, а рядом построят фудкорт. Как уточняется, в Школьном сквере в Высоковске появятся фонтан и пергола с качелями.

Парк усадьбы «Раменское» будет реконструирован в соответствии с архитектурными стилями второй половины XIX века, передает портал «Подмосковье сегодня».

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что работы по благоустройству столицы выполнены примерно на 60 процентов.

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