Более 20 тысяч человек посетили парад трамваев в Москве

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Москва, Останкинский пруд Карта всех событий

Порядка 20 тысяч человек посетили парад трамваев в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 16 апреля.

— Сегодня прошел долгожданный парад трамваев — восемь ретровагонов стройной колонной прошли по Москве. Парад всегда собирал тысячи гостей, и этот раз, несмотря на плохую погоду, не стал исключением, — отмечается в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Уточняется, что в этом году маршрут ретротрамваев стартовал от депо имени Н. Э. Баумана до Останкинского пруда. При этом праздничную атмосферу дополнили музыканты проекта «Музыка в метро».

Согласно поставленным мэром Москвы Сергеем Собяниным задачам, Дептранс закупает современные вагоны, улучшает технологии проведения ремонта, обособляет пути и устанавливает приподнятые платформы, передается в Telegram-канале ведомства.

14 апреля в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщили, что за пять лет количество поездов серии «Москва», которые курсируют в столичном метро, достигло почти 1,6 тысячи.