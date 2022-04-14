Почти 1,6 тысячи вагонов поездов серии «Москва» появилось в метро столицы за пять лет

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Поезда серии «Москва» курсируют в метро Москвы уже пять лет, за это время количество их вагонов достигло почти 1,6 тысячи. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Ровно 5 лет назад поезд серии «Москва» совершил свой первый рейс с пассажирами — сейчас уже 1562 таких вагона курсируют по пяти линиям метро и составляют 25 процентов от общего парка поездов, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В Telegram-канале «Дептранс Москвы» отметили, что данный поезд перевозит 100 процентов пассажиров Некрасовской, Филевской и Таганско-Краснопресненской линий.

Во вторник, 5 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о выходе сотого поезда нового поколения «Москва-2020» на линии столичного метрополитена.

Глава города отметил, что в последние годы столичный транспорт пополнили 19 тысяч единиц новой техники.

Помимо этого, стало известно, что с начала 2022 года пассажиры московского транспорта совершили больше 919 миллионов поездок.

Так, горожане воспользовались поездами столичного метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) 571 миллиона раз, трамваем — 43 миллиона, наземным транспортом — 261 миллиона, Московскими центральными диаметрами (МЦД) — 44 миллиона.