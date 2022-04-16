Трамвай № 49 временно перестанет работать в выходные дни в Москве

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Россия, Москва, улица Шаболовка Карта всех событий

Из-за ремонтных работ с 16 апреля временно перестанет работать по выходным маршрут трамвая № 49. Об этом сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Изменения — на время ремонтных работ на Шаболовке. По будням маршрут трамвая № 49 будет работать в текущем обычном формате — от остановки «Нагатино» до Нижних Котлов, — говорится в сообщении.

Уточняется, что жители города смогут воспользоваться трамваем № 47 от остановки «Нагатино» до Серпуховского вала. Он будет укорочен по выходным, передает Telegram-канал ведомства.

На нескольких улицах Центрального административного округа (ЦАО) изменится схема движения транспорта из-за спортивных и праздничных мероприятий.

Так, 23 апреля с 07:30 до 15:00 будет остановлено движение на участках Лужнецкой и Фрунзенской набережных. При этом 24 апреля с 00:01 до 00:20 закроют участки улицы Петровки, Крапивенского переулка и Петровского бульвара.

В ночь с 24 на 25 апреля будет перекрыт участок улицы Петровки. Наконец, 1 мая с 00:01 до 23:59 будет закрыт участок Елисеевского переулка.