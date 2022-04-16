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Врач рассказал о самых опасных позах для сна

Александр Афонин

Общество
Врач рассказал о самых опасных позах для сна
Фото: Unsplash

Главный кардиолог Крыма Валерий Садовой рассказал о самых опасных и, наоборот, о полезных позах для сна.

— Поза «на боку» вредна для позвоночника, а поза «на животе» повышает внутрибрюшное давление, — сказал специалист.

Самой опасной позой, по его мнению, является поза «сидя». Она увеличивает внутрибрюшное давление, плохо влияет на сердце и может способствовать возникновению отеков, что чревато расширением вен и тромбозом.

Он добавил, что безопаснее всего спать на спине. Садовой рассказал, что дневной сон положительно влияет на организм человека.

Такой сон снижает артериальное давление и бодрит человека. Врач отметил, что важно спать не в конкретное время суток, а суммарно набирать определенное количество часов, необходимое для организма, передает Ura.ru.

Врач-сомнолог, невролог Елена Царева рассказала, о каких болезнях предупреждают ночные кошмары. По ее словам, детям кошмары снятся после просмотра фантастических картин — кино, мультфильмов или роликов, где присутствуют пугающие элементы или сцены насилия.

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